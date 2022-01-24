В Татарстане выявили рекордные 297 заболевших COVID-19

В Татарстане зарегистрировано 297 заболевших COVID-19 — это рекордный показатель в регионе за весь период пандемии, согласно данным оперштаба РФ.

Всего на 24 января в республике зарегистрировали 45 525 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 38 302 человека, в том числе 55 за минувшие сутки.

Умер за весь период 1 561 человек, в том числе пять за сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане сообщалось о 213 случаях заражения коронавирусом. Главные новости о коронавирусе на сегодня читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко