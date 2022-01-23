За сутки в России выявили 63 205 заболевших COVID-19 — это новый антирекорд

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 63 205 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности инфекцию подхватил 11 108 191 россиянин.

Всего выздоровели 10 023 622 человека, в том числе 23 045 — за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни еще 679 граждан РФ. Таким образом, за все время пандемии от COVID-19 скончались 326 112 россиян.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки проведено 677 тысяч тестов на коронавирус. За весь период проведено свыше 250 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

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Диана Жиленкова