Прокуратура потребовала признать геноцидом преступления нацистов в Ростовской области

Прокуратура обратилась в суд, чтобы признать геноцидом преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области.



Основание для обращений — результаты работы прокуроров во взаимодействии с ФСБ и СК России. Были изучены многочисленные архивные документы и материалы по фактам обнаружения массовых захоронений мирных жителей времен Великой Отечественной войны в городах Миллерово и Сальск Ростовской области.

На территории области во время ее оккупации действовали прибывшие вслед за частями Вермахта специальные карательные подразделения и сформированные ими вспомогательные структуры, которые «систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной армии, использовали иные способы уничтожения людей, производили незаконные аресты советских граждан, применяли жестокие пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы», сообщили в ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, за период временной оккупации области захватчики и пособники уничтожили не менее 126 тысяч мирных советских граждан и военнопленных.

В октябре прошлого года Россия направила в Германию, Канаду, Латвию, Польшу, США и Эстонию запросы о правовой помощи в расследовании геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Ряд стран предоставил информацию. В марте СК объединил уголовные дела о преступлениях нацистов в одно дело — о геноциде народов СССР.

Известно, что бывшие военные нацистской Германии в настоящее время проверяются на предмет причастности к геноциду.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в январе 2022 года подписал закон о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период до 1951 года. За публичное отрицание этого явления, например в СМИ или интернете, в стране устанавливается уголовная ответственность.

В прошлом году президент США Джо Байден признал массовую гибель армян в Османской империи в начале XX века геноцидом. Подобная риторика впервые прозвучала от американского лидера.

Маргарита Головатенко