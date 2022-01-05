Лукашенко подписал закон о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период до 1951 года. За публичное отрицание этого явления, например в СМИ или интернете, в стране устанавливается уголовная ответственность.

Под белорусским народом в законе, подписанном Лукашенко, понимаются все граждане СССР, которые проживали в Белорусской Советской Социалистической Республике в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, пишет «БелТА» со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.



Закон закрепил юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в Великую Отечественную войну.

В прошлом году президент США Джо Байден признал массовую гибель армян в Османской империи в начале XX века «геноцидом». Подобная риторика впервые прозвучала от американского лидера.



Татьяна Демина