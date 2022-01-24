Эдуард Николаев о ценностях «КАМАЗ-мастера»: мы команда, это не просто слова

Пятикратный победитель ралли-марафона «Дакар» Эдуард Николаев на прошлой неделе занял второе место в общем зачете ралли-рейда в классе грузовиков. В интервью ТАСС он рассказал, как команде удается на протяжении долгих лет показывать высокие результаты.



По его словам, долго побеждать удается за счет правильной стратегии, поставленной у истоков основателями команды. Одна из важных составляющих — командные решения: «Мы делаем все возможное, чтобы все было по-командному. Так мы и говорим: «Это по-командному, это традиции». Начиная с подготовки людей, их работы, отношения и, что немаловажно, чистоты и порядка».

В этом контексте Николаев упомянул оказание помощи Сотникову на одиннадцатом этапе «Дакара»: «Нам говорят, что можно было проехать мимо и наш экипаж занял бы первое место, но это было бы не по-нашему. Мы реально команда, для нас это не просто слова, мы тем самым подаем пример для будущих поколений».

Фото: kamazmaster.ru

Очередные гонки серии «Дакар» в январе этого года в третий раз проходили в аравийской пустыне. Команда «КАМАЗ-мастер» прибыла на состязания в качестве действующего чемпиона. Открыть гонку доверили пятикратному победителю ралли-марафона Эдуарду Николаеву. Также покорять трассу вышли экипажи Дмитрия Сотникова, Андрея Каргинова и Антона Шибалова. Чем удивлял 44-й «Дакар» — в итогах программы «7 дней».

Маргарита Головатенко