Николаев рассказал о помощи Сотникову на одиннадцатом этапе «Дакара»

Победитель 11-го этапа ралли-рейда «Дакар» Эдуард Николаев рассказал, что помог Дмитрию Сотникову по ходу заезда. «КАМАЗ-мастер» занял первых три места по итогам гонки.

— Сегодня был сложный и интересный спецучасток, мне он напомнил аргентинские этапы «Дакара» в Южной Америке. Гонка была на выносливость. Очень сильное бездорожье, много сложных песков и дюн, — рассказал Николаев.

Фото: kamazmaster.ru

На одной из дюн застрял грузовик Дмитрия Сотникова. Экипаж Николаева помог ему выбраться. До зоны нейтрализации добрались уже втроем — к ним присоединился Андрей Каргинов.

— Сегодня впервые в Саудовской Аравии «попробовали» такие высокие дюны. В последний раз похожие дюны были в Перу. Рабочий спецучасток, думаю, сегодня всем досталось, — передает «РИА Новости» слова Сотникова.

Ралли «Дакар» завершится 14 января.



Татьяна Леухина