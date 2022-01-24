В Госдуме предложили расширить список лиц, получающих выплаты по уходу за престарелыми

В Госдуме предложили назначить выплаты по уходу за пожилыми на ухаживающих за одиноко проживающими пенсионерами старше 70 лет. С такой инициативой выступил депутат Ярослав Нилов.

Он напомнил, что ежемесячную компенсацию могут получать граждане, которые ухаживают за инвалидами I группы, престарелыми в возрасте старше 80 лет и др. Однако одиноко проживающие пенсионеры старше 70 лет также нуждаются в поддержке.

Фото: realnoevremya.ru

В настоящее время сумма выплаты составляет 1,2 тысячи рублей и действует она с 1 июля 2008 года. Депутат отметил, что с учетом инфляции, произошедшей за эти года, размер компенсации является недостаточным, передает RT.

Недавно депутат Олег Матвейчев предложил предоставлять бесплатный Wi-Fi для пациентов больниц. Речь идет о больных, находящихся на стационарном лечении.



Диана Жиленкова