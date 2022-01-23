«Зенит-Казань» обыграл красноярский «Енисей» в матче Суперлиги
«Зенит-Казань» обыграл «Енисей-Красноярск» в матче Суперлиги. Встреча в столице РТ завершилась со счетом 3:0 (25:11, 25:16, 25:17).
Казанский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице. Это 13-ая победа в 14 турах, команда набрала 40 очков.
В минувшую субботу «Зенит-Казань» победил нижневартовскую «Югру-Самотлор» со счетом 3:0 (25:19, 25:20, 25:20).
Татьяна ЛеухинаСпортВолейбол Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым