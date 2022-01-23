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«Зенит-Казань» обыграл красноярский «Енисей» в матче Суперлиги

17:13, 23.01.2022
«Зенит-Казань» обыграл красноярский «Енисей» в матче Суперлиги
Фото: vk.com/volleyzenit

«Зенит-Казань» обыграл «Енисей-Красноярск» в матче Суперлиги. Встреча в столице РТ завершилась со счетом 3:0 (25:11, 25:16, 25:17).

Казанский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице. Это 13-ая победа в 14 турах, команда набрала 40 очков.

В минувшую субботу «Зенит-Казань» победил нижневартовскую «Югру-Самотлор» со счетом 3:0 (25:19, 25:20, 25:20).

Татьяна Леухина
СпортВолейбол Татарстан

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