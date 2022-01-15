«Зенит-Казань» обыграл «Югру-Самотлор»
«Зенит-Казань» победил нижневартовскую «Югру-Самотлор» со счетом 3:0 (25:19, 25:20, 25:20). Об этом сообщается в соцсетях клуба.
Матч проходил в Центре волейбола в столице Татарстана. Это была тринадцатая подряд победа казанской команды и завершение первого круга Суперлиги Париматч.
Ранее «Зенит-Казань» обыграл нидерландский «Орион» со счетом 3:0 (25:12, 25:19, 25:14) в матче 1/8 финала волейбольного Кубка ЕКВ.
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