Новости спорта

19:05 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Зенит-Казань» обыграл «Югру-Самотлор»

18:22, 15.01.2022
«Зенит-Казань» обыграл «Югру-Самотлор»
Фото: vk.com/volleyzenit

«Зенит-Казань» победил нижневартовскую «Югру-Самотлор» со счетом 3:0 (25:19, 25:20, 25:20). Об этом сообщается в соцсетях клуба.

Матч проходил в Центре волейбола в столице Татарстана. Это была тринадцатая подряд победа казанской команды и завершение первого круга Суперлиги Париматч.

Ранее «Зенит-Казань» обыграл нидерландский «Орион» со счетом 3:0 (25:12, 25:19, 25:14) в матче 1/8 финала волейбольного Кубка ЕКВ.

Дарья Акимова
СпортВолейбол Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также