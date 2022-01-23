В Татарстане ночью похолодает до -19 градусов
В Татарстан ночью придет похолодание. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.
В ночные часы температуры воздуха опустятся до -9..-14˚, при прояснениях до -19 градусов. Днем ожидается до -7..-12 градусов.
Вчера научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал холода в европейской части России в Татьянин день. В этот день температура снизится до значений, близких к норме и даже немного ниже. Аномалия составит 1—2 градуса ниже нормы. Также ожидается слабый ветер.
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