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В Татарстане ночью похолодает до -19 градусов

14:12, 23.01.2022
В Татарстане ночью похолодает до -19 градусов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстан ночью придет похолодание. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.

В ночные часы температуры воздуха опустятся до -9..-14˚, при прояснениях до -19 градусов. Днем ожидается до -7..-12 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал холода в европейской части России в Татьянин день. В этот день температура снизится до значений, близких к норме и даже немного ниже. Аномалия составит 1—2 градуса ниже нормы. Также ожидается слабый ветер.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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