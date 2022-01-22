Вильфанд: в Татьянин день в европейской части России ожидается похолодание

25 января, в Татьянин день, в европейской части России ожидается похолодание. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в этот день температура снизится до значений, близких к норме и даже немного ниже. Аномалия составит 1—2 градуса ниже нормы. Также ожидается слабый ветер.

Фото: realnoevremya.ru

А вот на севере европейской части страны на следующей неделе можно ожидать потепления. Температура повысится на 6—8 градусов выше нормы, передает «РИА Новости».



Этой ночью в Татарстане ожидается сильный снег, метель с ухудшением видимости до 1—2 км и образование снежных заносов. Непогода сохранится до утра.



Диана Жиленкова