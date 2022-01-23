Игра между «Рубином» и «Вислой» завершилась ничьей

Игра между казанским «Рубином» и польской «Вислой» завершилась ничьей. Второй контрольный матч зимних тренировочных сборов прошел в турецком городе Белек и завершился со счетом 0:0



В стартовый состав «Рубина» вошли Дюпин, Зотов, Уремович, Тесленко, Ломовицкий, Мусаев, Ин Бом, Хакшабанович, Бакаев, Зуев, Онугха.

В следующий раз «Рубин» сыграет с «Зенитом». Матч состоится 28 февраля в «Газпром Арене».

Недавно сообщалось, что игроком казанского «Рубина» стал 23-летний нападающий Виталий Лисакович. Контракт подписан на три с половиной года. Лисакович является чемпионом Беларуси (2019/20) и обладателем Кубка России (2021).



Диана Жиленкова