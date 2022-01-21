Казанский «Рубин» подписал контракт с Виталием Лисаковичем

Фото: ФК "Рубин"

23-летний нападающий Виталий Лисакович стал игроком казанского футбольного клуба «Рубин» — контракт с игроком подписан на три с половиной года, сообщила пресс-служба клуба.



Виталий Лисакович родился 8 февраля 1998 года в Минске. Выступал за команды «Шахтер Солигорск» (Беларусь), дубль «Динамо Загреб», «Рудеш», «Вараждин» (все — Хорватия).

В августе 2020 года перешел в московский «Локомотив», за который сыграл 53 матча, забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач. За «Локомотив» сыграл в трех матчах группового этапа Лиги чемпионов и отметился голом в ворота «Зальцбурга» (2:2). В Премьер-лиге сыграл 41 матч, забил 4 гола. За сборную Беларуси сыграл 20 матчей, забил 5 голов.

Лисакович — чемпион Беларуси (2019/20) и обладатель Кубка России (2021).

Фото: ФК «Рубин»

«Рубин» отправил нападающего Ивана Игнатьева в дубль команды после вчерашнего поединка против воронежского «Факела» (4:4). 23-летний форвард отправится в дублирующий состав казанцев вслед за сербским нападающим Джордже Деспотовичем, на которого «Рубин» тоже больше не рассчитывает.

Маргарита Головатенко