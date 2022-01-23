Исследование: каждому второму жителю Татарстана не хватило новогодних праздников для отдыха от работы

Фото: Максим Платонов

50% жителей Татарстана рассказали, что им не хватило новогодних каникул, чтобы отдохнуть от работы. Такие данные приводит служба исследований hh.ru по результатам опроса.

Чаще всего о более продолжительных выходных мечтают представители науки и образования (60%) и специалисты по управлению персоналом (58%).

Фото: Максим Платонов

Для 40% опрошенных новогодние каникулы оказались достаточными, а для 10% — слишком длинными. Чаще всего такой ответ давали бухгалтеры (23%).

43% татарстанцев завершили отдых с хорошим настроением, а 30% — с плохим. В основном негативным настроем отличились работники научно-образовательной сферы (34%).

Недавно в службе исследований hh.ru рассказали, что главными приоритетами на 2022 год для жителей республики стали семья и работа. Также в список попали саморазвитие (57%) и здоровье (45%).



Диана Жиленкова