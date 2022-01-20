Исследование: в 2022 году наибольшее внимание татарстанцы планируют уделять работе и семье

Главными приоритетами на 2022 год для жителей Татарстана стали семья и работа. Такие данные приводит служба исследований hh.ru по результатам опроса среди соискателей в республике.

Оба этих варианта получили по 59% ответов. Следующим в списке приоритетов идет саморазвитие (57%). Далее — здоровье (45%). Также жители РТ планируют уделять время хобби (29%), спорту (12%) и друзьям (7%).

Фото: realnoevremya.ru

Наибольшее внимание работе собирается уделять рабочий персонал (76%), а также начинающие специалисты (73%) и административный персонал (65%). А саморазвитием в основном планируют заниматься представители сферы искусства и медиа (71%).

Недавно в службе исследований hh.ru рассказали, что 41% жителей Татарстана считают, что 2021 год прошел для них хуже 2020-го.

Диана Жиленкова