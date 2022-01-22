В Минземимущества РТ рассказали, в каких районах больше всего неиспользуемых земель

В Альметьевском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Елабужском, Лаишевском, Зеленодольском, Мамадышском и Пестречинском районах больше всего неиспользуемых земель. Об этом доложил министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.

В республике более 4 млн 600 тыс. га сельхозземель. По состоянию на 2021 год в Татарстане выявили более 113 тыс. гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. на сегодняшний день ввели в оборот 45 тыс. га таких земель.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также Аглиуллин затронул проблему неиспользуемых земель по целевому назначению, ранее включенных в границы населенных пунктов. На них не обеспечили разработку сопутствующей градостроительной и землеустроительной документации, передает пресс-служба президента РТ.

В начале января ведомство сообщало, что в бюджет Татарстана налоговые доходы от использования и реализации государственного имущества и земельных участков принесли более 826 млн рублей.



Татьяна Леухина