За 2021 год доходы Татарстана от госимущества и земельных участков составили 826,27 млн рублей

За 2021 год неналоговые доходы от использования и реализации государственного имущества и земельных участков принесли в бюджет Татарстана 826,27 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества республики.

Отмечается, что на 31 декабря 2021 года бюджетное задание перед республиканским бюджетом Татарстана выполнено на 154,1%.

Самая большая сумма поступила от реализации имущества — 295,83 млн рублей. Здесь план был выполнен на 797,4%. Также 193,23 млн рублей получил бюджет от аренды имущества, 94,26 млн рублей — от дивидендов, 91,35 млн рублей — от аренды земли, 53,23 млн рублей — часть чистой прибыли государственных унитарных предприятий, 50,39 млн рублей — от доверительного управления, 19,83 млн рублей — от сервитута, 4,34 млн рублей — от реализации земельных участков, 23,81 млн рублей — от прочих доходов.

Фото: Анна Сейтумерова

Ранее Кабмин Татарстана утвердил программу приватизации госимущества на 2022 год.



Дарья Акимова