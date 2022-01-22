СМИ сообщили о планах госдепа эвакуировать семьи американских дипломатов на Украине — эту информацию опровергли

Госдепартамент США распорядился с 24 января начать эвакуацию семей своих дипломатов на Украине. Об этом сообщил один из журналистов телеканала FoxNews.

По его словам, эту информацию предоставили ему официальные лица.

В Госдепе заявили, что США не планируют эвакуировать своих граждан из Украины. Если же такое решение будет принято, что дипломатам не придется ждать, что их вывезут правительственными бортами, передает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Вчера госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они продлились полтора часа. Блинкен заявил, что США заинтересованы «в дипломатическом пути и диалоге» и хотят попытаться найти решение разногласиям. Лавров, в свою очередь, отмечал, что если Москву разочарует ответ Запада на ее предложения по безопасности, то ей придется принимать серьезные политические решения.



В начале января заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что никаких намерений у России «напасть» на Украину нет и быть не может.



Татьяна Леухина