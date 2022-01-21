Блинкен прибыл в Женеву на переговоры с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом в своем twitter-аккаунте рассказала репортер CNN.

Переговоры стартуют сегодня в 13:00 мск. Консультация будет длиться 2-2,5 часа, после чего представители государств по отдельности проведут пресс-конференции, передает «РИА Новости».

Фото: pxhere.com

Вчера Блинкен заявил, что консультации с Лавровым продемострируют, возможно ли дипломатическое решение кризиса вокруг Украины. Госсекретарь США добавил, что страна обсуждала с союзниками разные варианты ответа на различные сценарии действий российского государства в отношении Украины.

Диана Жиленкова