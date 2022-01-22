В Татарстане на программу капремонта в 2022 году выделят более 6 млрд рублей

В Татарстане по программе капитального ремонта многоквартирных домов в 2022 году планируется отремонтировать 769 жилых объектов общей площадью 4,7 млн квадратных метров. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на совещании в Доме Правительства РТ.

Объем финансирования программы составит 6,4 млрд рублей. Фонд ЖКХ организовал работу по проверке документов и формированию лотов на торги.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В этом году планируется сдать 2 млн 755 тыс. квадратных метров жилья. Также в 2022 году реализуют 4 программы обеспечения жильем отдельных категорий граждан. Уже определили 679 семей, в их числе 600 детей-сирот, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее «Реальное время» подробно рассказывало, какие программы в этом году будет реализовывать Минстрой РТ.

Татьяна Леухина