Кабмин Татарстана утвердил план мероприятий в период весеннего половодья

В Татарстане утвердили план мероприятий по защите населения и территории республики в период весеннего половодья 2022 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Исполнительным органам государственной власти РТ, комиссиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности всех уровней, органам местного самоуправления и ряду организаций необходимо обеспечить выполнение мероприятий плана и осуществлять руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Фото: vk.com/mchs.tatarstan

Контроль за исполнением постановления возложили на Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана.

До 1 апреля 2022 года все задействованные структуры должны представить в МЧС республики данные о реализации плана. До 16 мая 2022 года ведомствам необходимо отчитаться о результатах прохождения половодья, передает пресс-служба МЧС РТ.

В прошлом году Татарстан вошел в число регионов, которым грозило подтопление низменных частей населенных пунктов и объектов инфраструктуры в период половодья.

Татьяна Леухина