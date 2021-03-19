Татарстан вошел в список регионов, которым в половодье может угрожать подтопление
В Татарстане, Московской, Ленинградской областях и еще 32 российских регионах возможны подтопления низменных частей населенных пунктов и объектов инфраструктуры в период половодья.
Также подтопления возможны в Мордовии, Башкортостане, Хакасии, Якутии, Республике Тыва, Пермском, Алтайском, Красноярском, Приморском, Камчатском краях, Нижегородской, Кировской, Самарской, Ульяновской, Курганской, Свердловской, Челябинской областях, спрогнозировал Росгидромет.
В 18 регионах страны до 1 апреля 2021 года пройдет проверка обстановки центральным аппаратом МЧС совместно с заинтересованными федеральными органами власти, пишет ТАСС.
Вчера в казанском поселке Салмачи специалисты «Горводзеленхоза» под руководством сотрудников Управления гражданской защиты исполкома столицы РТ расчищали русло реки Ноксы. Они убирали преграды на пути талой воды: толстые ветки, мусор, поваленные деревья. Это было сделано для того, чтобы обезопасить жителей поселка от подтопления.
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