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Минпромторг подал иск к «Туполеву» на 5,8 млрд рублей по контракту на изготовление Ту-160М

16:17, 22.01.2022
Минпромторг подал иск к «Туполеву» на 5,8 млрд рублей по контракту на изготовление Ту-160М
Фото: realnoevremya,ru (архив)

Министерство промышленности и торговли потребовало взыскать с ПАО «Туполев» более 5,8 миллиарда рублей. Иск поступил в Арбитражный суд Москвы 13 января.

В нем заявлено требование о взыскании неустойки по госконтракту от 28 декабря 2015 года — по одному из контрактов на изготовление модернизированного стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

12 января построенный с нуля в Казани стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет. Он длился около получаса.

В сентябре прошлого года Министерство обороны России подало иск о взыскании с ПАО «Туполев» (входит в ОАК корпорации «Ростех») 4,2 млрд рублей.

Татьяна Леухина
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