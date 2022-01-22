Минпромторг подал иск к «Туполеву» на 5,8 млрд рублей по контракту на изготовление Ту-160М

Фото: realnoevremya,ru (архив)

Министерство промышленности и торговли потребовало взыскать с ПАО «Туполев» более 5,8 миллиарда рублей. Иск поступил в Арбитражный суд Москвы 13 января.

В нем заявлено требование о взыскании неустойки по госконтракту от 28 декабря 2015 года — по одному из контрактов на изготовление модернизированного стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

12 января построенный с нуля в Казани стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет. Он длился около получаса.



В сентябре прошлого года Министерство обороны России подало иск о взыскании с ПАО «Туполев» (входит в ОАК корпорации «Ростех») 4,2 млрд рублей.



Татьяна Леухина