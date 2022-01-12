Появилась видеозапись первого полета построенного в Казани ТУ-160М
Первый полет построенного с нуля в Казани стратегического ракетоносца Ту-160М засняли на видео. Его публикует RT.
На кадрах самолет взлетает, выполняет маневры и приземляется. Сам полет длился около получаса.
Ту-160М летал на высоте 600 метров под управлением летчиков-испытателей ПАО «Туполев».
Уже в этом году два модернизированных Ту-160М поступят в дальнюю авиацию России. Они будут оснащены новыми образцами вооружения.
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