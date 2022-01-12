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Появилась видеозапись первого полета построенного в Казани ТУ-160М

19:35, 12.01.2022 1
Появилась видеозапись первого полета построенного в Казани ТУ-160М
Фото: пресс-служба "Ростеха"

Первый полет построенного с нуля в Казани стратегического ракетоносца Ту-160М засняли на видео. Его публикует RT.

На кадрах самолет взлетает, выполняет маневры и приземляется. Сам полет длился около получаса.

Ту-160М летал на высоте 600 метров под управлением летчиков-испытателей ПАО «Туполев».

Уже в этом году два модернизированных Ту-160М поступят в дальнюю авиацию России. Они будут оснащены новыми образцами вооружения.

Татьяна Леухина
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