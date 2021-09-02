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Промышленность

Минобороны России предъявило «Туполеву» иск на 4,2 млрд рублей

16:34, 02.09.2021
Минобороны России предъявило «Туполеву» иск на 4,2 млрд рублей
Фото: Максим Платонов (архив)

Министерство обороны России подало иск о взыскании с ПАО «Туполев» (входит в ОАК корпорации «Ростех») 4,2 млрд рублей. Дело рассмотрит 28 сентября Арбитражный суд Москвы.

Иск поступил в суд 23 августа. 31 августа АС Москвы принял его к производству. Причина подачи иска Минобороны к «Туполеву» не уточняется, сообщает «Интерфакс».

Напомним, в декабре прошлого года ведомство подало иск о взыскании с ПАО «Туполев» 5,5 млрд рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ по госконтракту от 26 декабря 2016 года. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
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