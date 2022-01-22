В январе самыми необычными вакансиями стали сигналист, пружинщик и рефлексотерапевт
Эксперты сервиса «Работа.ру» составили список наиболее необычных вакансий января. В него вошли сигналист, пружинщик и рефлексотерапевт. В общей сложности было проанализировано 250 тысяч вакансий.
Например, сигналисту нужно устанавливать переносные сигналы и сигнальные знаки, обеспечивать их сохранность и т.д. Пружинщику необходимо на заводе выполнять навивку пружин малых и больших размеров, а рефлексотерапевту — назначать пациентам лечение методами рефлексотерапии.
Также в список необычных вакансий вошли антенщик-мачтовик, бухгалтер-калькулятор и этикеровщик, передает ТАСС со ссылкой на исследование.
Недавно сообщалось, что почти 60 тысяч жителей Татарстана начали год с поиска новой работы. Наиболее активными жители республики были в разделах «Начало карьеры, студенты», «Административный персонал» и в сфере продаж.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым