В январе самыми необычными вакансиями стали сигналист, пружинщик и рефлексотерапевт

Фото: Максим Платонов (архив)

Эксперты сервиса «Работа.ру» составили список наиболее необычных вакансий января. В него вошли сигналист, пружинщик и рефлексотерапевт. В общей сложности было проанализировано 250 тысяч вакансий.

Например, сигналисту нужно устанавливать переносные сигналы и сигнальные знаки, обеспечивать их сохранность и т.д. Пружинщику необходимо на заводе выполнять навивку пружин малых и больших размеров, а рефлексотерапевту — назначать пациентам лечение методами рефлексотерапии.

Фото: realnoevremya.ru

Также в список необычных вакансий вошли антенщик-мачтовик, бухгалтер-калькулятор и этикеровщик, передает ТАСС со ссылкой на исследование.

Недавно сообщалось, что почти 60 тысяч жителей Татарстана начали год с поиска новой работы. Наиболее активными жители республики были в разделах «Начало карьеры, студенты», «Административный персонал» и в сфере продаж.

Диана Жиленкова