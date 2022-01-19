Исследование: почти 60 тысяч жителей Татарстана начали год с поиска новой работы

С начала 2022 года более 57 тысяч татарстанцев разместили или обновили свои резюме для поиска новой работы. Такие данные приводят аналитики hh.ru.

Наиболее активными жители республики были в разделах «Начало карьеры, студенты», «Административный персонал» и сфера продаж. 54% соискателей имеют опыт работы более шести лет, а 18,5% только начали карьерный путь.

Фото: Максим Платонов

Наиболее часто размещаются вакансии для представителей сферы продаж (менеджеры по работе с клиентами, продавцы розничной торговли, кассиры), ИТ-специалистов, рабочего персонала и представителей производственной сферы.

Вчера сообщалось, что Татарстан вошел в топ-10 регионов России, в которых рынок труда восстанавливается быстрее, чем в других субъектах. Рейтинг возглавили Москва и Московская область.

Диана Жиленкова