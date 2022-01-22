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В 2021 году в Татарстане выплаты на первого ребенка получили более 35 тысяч семей

10:42, 22.01.2022
В 2021 году в Татарстане выплаты на первого ребенка получили более 35 тысяч семей
Фото: realnoevremya.ru

В 2021 году более 35 тысяч татарстанских семей получили выплаты на рождение первого ребенка. Всего в рамках нацпроекта «Демография» выплатили свыше 3,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Кроме того, подобные выплаты получили и проживающие в сельской местности семьи, где родился первый и третий ребенок. На эти цели выделили 131,7 млн рублей.

Фото: Максмим Платонов

Также более 460 млн рублей было направлено на обеспечение 36 тысяч детей специальными продуктами детского питания. Еще 911,6 млн рублей выплатили в качестве компенсаций части оплаты за содержание ребенка в ДОУ.

Тем временем в новогодние праздники в Казани родилось 446 детей. В праздничные дни на свет появились 257 мальчиков и 189 девочек.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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