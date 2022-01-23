Психолог назвал возможные причины сезонной депрессии

Клинический психолог и писатель Михаил Хорс рассказал, какими могут быть причины зимней депрессии. Так, основной является биохимический аспект.

В то же время, по словам эксперта, короткий световой день, отсутствие солнца и недостаток витаминов влияют не на всех. Дело в том, что причиной стресса также может являться оценка происходящего.

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— Закончились праздники, в течение этих праздников человек чаще всего выпивал, переедал вместо того, чтобы что-то полезное и интересное делать, зарплата обычно платится в начале месяца, а тут ее надо подождать, кредитные платежи подоспевают. Плюс невыполнение данных себе на новый год обещаний. Такие обстоятельства чаще всего оцениваются людьми как отрицательные, — передает слова психолога RT.

В прошлом месяце главный врач городской поликлиники №7 Казани Ольга Багданова рассказала, что среди осложнений после COVID-19 могут быть психические отклонения, в частности, депрессия.

Диана Жиленкова