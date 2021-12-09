Главврач казанской поликлиники рассказала об осложнениях после COVID-19

Главный врач городской поликлиники №7 Казани Ольга Багданова рассказала о последствиях перенесенной коронавирусной инфекции, сообщает ГТРК «Татарстан».



По ее словам, в конце прошлого года у пациентов наблюдались странные симптомы. В 30% случаев были жалобы на выпадение волос, также было много психических отклонений, в частности депрессии. Еще среди симптомов были боли в суставах.

«Ни один человек, перенесший новую коронавирусную инфекцию, в той или иной степени не обходится без каких-либо побочных явлений этой коронавирусной инфекции», — сказала Багданова.

Фото: realnoevremya.ru

За последнюю неделю в России на 11% снизилось число болеющих COVID-19 граждан, находящихся под наблюдением медперсонала.

Маргарита Головатенко