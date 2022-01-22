Татарстан стал одним из лучших регионов ПФО по количеству участников в общественных проектах

Фото: Максим Платонов

В 2021 году Татарстан стал одним из лидирующих регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по количеству участников в общественных проектах. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО.

— В 2021 году участием в общественных проектах ПФО в очном формате было охвачено более 392 тысяч детей и молодых людей. Высокие показатели абсолютного охвата достигнуты в Республиках Башкортостан, Татарстан, Нижегородской и Самарской областях, — рассказал заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

По его словам, несмотря на ограничительные меры, направленные на борьбу с пандемией COVID-19, большую часть проектов удалось реализовать в полном объеме. Всего участие приняли почти 1,5 млн человек.

Недавно сообщалось, что Татарстан вошел в десятку наиболее привлекательных регионов страны для туристов. Во главе рейтинга — Краснодарский край, второе и третье места — у Московской области и Москвы.

Диана Жиленкова