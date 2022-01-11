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Татарстан вошел в десятку наиболее привлекательных регионов для туристов

10:24, 11.01.2022
Татарстан вошел в десятку наиболее привлекательных регионов для туристов
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан занял восьмое место в седьмом ежегодном рейтинге туристической привлекательности регионов России, сообщает «Интерфакс».

Во главе рейтинга — Краснодарский край, второе и третье места — у Московской области и Москвы. В первую десятку также вошли Крым, Санкт-Петербург, Приморский и Алтайский края, после Татарстана — Нижегородская и Самарская области.

Во второй десятке — Ставропольский край, Башкортостан, а еще Новосибирская, Челябинская, Иркутская, Свердловская, Тюменская, Ростовская, Калининградская и Сахалинская области.

В качестве критериев оценки эксперты учитывали количество объектов размещения и число размещавшихся в них туристов, вклад туризма в ВРП.

Фото: realnoevremya.ru
Маргарита Головатенко
Общество БашкортостанТатарстан

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