Татарстан вошел в десятку наиболее привлекательных регионов для туристов

Татарстан занял восьмое место в седьмом ежегодном рейтинге туристической привлекательности регионов России, сообщает «Интерфакс».



Во главе рейтинга — Краснодарский край, второе и третье места — у Московской области и Москвы. В первую десятку также вошли Крым, Санкт-Петербург, Приморский и Алтайский края, после Татарстана — Нижегородская и Самарская области.

Во второй десятке — Ставропольский край, Башкортостан, а еще Новосибирская, Челябинская, Иркутская, Свердловская, Тюменская, Ростовская, Калининградская и Сахалинская области.

В качестве критериев оценки эксперты учитывали количество объектов размещения и число размещавшихся в них туристов, вклад туризма в ВРП.

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко