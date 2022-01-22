В Татарстане восемь свиноводческих хозяйств находятся под угрозой африканской чумы свиней

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В 2021 году в Татарстане были проведены обследования территории всех крупных свиноводческих хозяйств на соответствие зоосанитарным статусам. Почти все из них перешли в режим закрытого типа.



В то же время, в республике еще восемь свиноводческих хозяйств остаются низкозащищенными от африканской чумы свиней (АЧС), сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по РТ.

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В 2021 году в России выявили 268 вспышек АЧС на территории 49 субъектов и 68 вспышек птичьего гриппа. В общей сложности проведены более 440 внеплановых проверок, выявлено свыше 300 нарушений.

В ноябре сообщалось, что в республике утилизировали путем сожжения 786 кг мясной продукции из-за выявленного генома африканской чумы свиней. Продукция поступила в РТ из Чувашии и Мордовии.

Диана Жиленкова