За сутки в Казани произошло более 220 ДТП

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в столице Татарстана произошло 222 ДТП. В некоторых происшествиях есть пострадавшие. Так, случились три наезда на пешехода, передает телеграм-канал ГИБДД Казани.

В минувшую пятницу в городе задержали 10 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также у трех человек не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили двух горожан.

Фото: Ринат Назметдинов

Недавно в Казани произошло смертельное ДТП — автомобиль Mitsubishi сбил 56-летнюю женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. За рулем Mitsubishi находилась 35-летняя женщина.

Диана Жиленкова