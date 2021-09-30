Новости общества

11:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сроки сдачи дороги в Подсолнухах сдвинули на конец октября

17:03, 30.09.2021 1
Сроки сдачи дороги в Подсолнухах сдвинули на конец октября
Фото: sledcom.ru

Сроки сдачи дороги в поселке Подсолнухи под Челнами снова сдвинуты — дорогу планируют сдать в конце октября, сообщает chelny-biz.ru.

Причина в том, что Тукаевскому району выделили дополнительные 120 млн рублей. Подрядчик «Камдорстрой» на эти деньги уложит верхний слой асфальта и устроит дорожную инфраструктуру, хотя сначала планировалось сдать дорогу только с нижним слоем, поскольку средств на полное обустройство не хватало.

Теперь средств хватит на обустройство верхнего слоя асфальта, остановочных карманов, павильонов, обочин, кюветов для водоотвода, дорожной разметки и знаков. Будут оборудованы съезды длиной в 5 метров, а еще полоса разгона и торможения на выезде на дорогу Набережные Челны — Водозабор.

Объект в 4,6 км обойдется в 348 млн рублей. Тукаевский район получил 220 млн. Чтобы полностью завершить объект, необходимо еще 28 млн рублей — на них будет сделано искусственное освещение и пешеходные тротуары.

Ранее сообщалось, что Татарстан выделил Тукаевскому району в долг полсуммы из необходимых 298 млн рублей — 150 млн. И дороги построили на идущей через поселок улице Подсолнухи и соединяющей поселок с Челнами улице Машиностроителей. Однако денег хватило лишь на один слой асфальта, поэтому власти закрыли дороги бордюрами.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 30 сен
    На 400 млн. можно всю эту дорогу домами застроить. Если брать даже по 4млн. на один дом, то получится сотня участков. По 10 соток по этой дороге получится 10м на 100м. Т.е. 4км. Как раз. Они там асфальт на испанском вулкане заготавливают, чтоли? Или просто кто-то в Тукаевской администрации совсем страх потерял?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также