Сроки сдачи дороги в Подсолнухах сдвинули на конец октября

Сроки сдачи дороги в поселке Подсолнухи под Челнами снова сдвинуты — дорогу планируют сдать в конце октября, сообщает chelny-biz.ru.



Причина в том, что Тукаевскому району выделили дополнительные 120 млн рублей. Подрядчик «Камдорстрой» на эти деньги уложит верхний слой асфальта и устроит дорожную инфраструктуру, хотя сначала планировалось сдать дорогу только с нижним слоем, поскольку средств на полное обустройство не хватало.

Теперь средств хватит на обустройство верхнего слоя асфальта, остановочных карманов, павильонов, обочин, кюветов для водоотвода, дорожной разметки и знаков. Будут оборудованы съезды длиной в 5 метров, а еще полоса разгона и торможения на выезде на дорогу Набережные Челны — Водозабор.

Объект в 4,6 км обойдется в 348 млн рублей. Тукаевский район получил 220 млн. Чтобы полностью завершить объект, необходимо еще 28 млн рублей — на них будет сделано искусственное освещение и пешеходные тротуары.

Ранее сообщалось, что Татарстан выделил Тукаевскому району в долг полсуммы из необходимых 298 млн рублей — 150 млн. И дороги построили на идущей через поселок улице Подсолнухи и соединяющей поселок с Челнами улице Машиностроителей. Однако денег хватило лишь на один слой асфальта, поэтому власти закрыли дороги бордюрами.

Маргарита Головатенко