В Зеленодольском районе Татарстана за 2021 год отловили бродячих 235 собак — видео

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Жители поселка Осиново в Зеленодольском районе Татарстана все еще беспокоятся из-за бродячих собак и обсуждают эту проблему в соцсетях, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Агрессивные животные остаются в приюте. Прошедшие стерилизацию — возвращаются на место обитания с соответствующей меткой в виде клипсы. Стоит отметить, стая собак имеет свойство мигрировать, и к приезду отловщиков не всегда бывает на месте, указанном в заявке. Кроме того, в стае среди бездомных собак нередко встречаются домашние питомцы, которые находятся на самовыгуле. Руководство района держит ситуацию на контроле», — прокомментировала и.о. начальника отдела аппарата Совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.



Как считает руководитель благотворительного фонда «КОТ и ПЕС» Альберт Галиев, в приютах можно оставлять на порядок больше животных, но это не позволяет сделать финансирование. В увеличении финансирования фонду отказали, а на 2022 год контракт еще не заключили.

За 2021 год в районе отловили 235 собак, а еще годом ранее — 336. На эти цели в 2020 и 2021 годах выделяли по 2 млн рублей.

Напомним, весной 2021-го в Осиново бездомные собаки покусали 11-летнего мальчика — он попал в больницу. По этому факту возбудили уголовное дело по статьям о халатности и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.



После инцидента жители Осиново рассказывали, что в поселке весной обитала стая из 20 бездомных собак. При этом власти Зеленодольского района утверждали, что отлов безнадзорных животных ведется регулярно.

В январе этого года жители поселка Осиново написали коллективную жалобу из-за стаи бродячих собак.

Маргарита Головатенко