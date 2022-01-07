Жители поселка Осиново написали коллективную жалобу из-за стаи бродячих собак

Фото: Василий Иванов (архив)

Жители поселка Осиново в Зеленодольском районе РТ вновь обеспокоены стаями бродячих собак. Чтобы решить проблему, они написали коллективную жалобу.



При этом не все жители Осиново придерживаются одной позиции в решении проблемы безнадзорных животных. Некоторые уверены, что собаки могут проявить агрессию, только если их спровоцируют, пишет «Татарстан-24».

Напомним, весной 2021-го в Осиново бездомные собаки покусали 11-летнего мальчика — он попал в больницу. По этому факту возбудили уголовное дело по статьям о халатности и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.



После инцидента жители Осиново рассказывали, что в поселке весной обитала стая из 20 бездомных собак. При этом власти Зеленодольского района утверждали, что отлов безнадзорных животных ведется регулярно.

Татьяна Демина