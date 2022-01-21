В домах Кировского и Московского районов Казани отключили холодную воду из-за аварии
В некоторых домах Кировского и Московского районов Казани отключили холодное водоснабжение, сообщила пресс-служба администрации районов.
На водопроводе по улице Горсоветская, 17 произошла авария. Холодной воды не будет по адресам:
- ул. Декабристов, 83, 85, 87;
- ул. Горсоветская, 17 к 1, 17 к2, 17 к3;
- ул. М. Вахитова, 5 к2, 5 к3.
В начале недели авария произошла на пересечении улиц Большая Крыловка — Краснококшайская. Из-за этого в ряде домов Кировского района также отключили воду.
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