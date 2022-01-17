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В Казани в домах Кировского района отключили холодную воду из-за аварии

13:41, 17.01.2022
В Казани в домах Кировского района отключили холодную воду из-за аварии
Фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов

В Казани на пересечении улиц Большая Крыловка — Краснококшайская произошла авария, в связи с чем в некоторых домах Кировского района отключили водоснабжение.

До окончания работ холодной воды не будет по адресам:

  • ул. Ползунова, 5;
  • ул. Пролетарская, 19, 21;
  • ул. Шоссейная, 1, 15, 15 а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23а, 24.

На месте работают две бригады специалистов МУП «Водоканал». Продолжаются аварийно-ремонтные работы, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов.

14 января в Альметьевском районе Татарстана более 2,5 тысячи человек остались без тепла из-за коммунальной аварии.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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