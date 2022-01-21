Первым заместителем председателя Госкомитета РТ по тарифам стала Лариса Хабибуллина

Первым заместителем председателя Госкомитета РТ по тарифам стала Лариса Хабибуллина. До этого она работала на должности заместителя главы этого же ведомства.

В Госкомитет РТ по тарифам Хабибуллина пришла еще в 2008 году. В сентябре 2019-го она приступила к обязанностям зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам. На эту должность ее назначили распоряжением Кабмина Татарстана.

В 2003-м Хабибуллина окончила Казанскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Экономика и управление на предприятии». После этого начала работать в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.



Фото: kt.tatarstan.ru

На сегодняшний день у председателя Госкомитета РТ по тарифам Александра Груничева два заместителя — Лилия Борисова и Сергей Павлов. Последний был назначен на эту должность в ноябре 2019-го. Павлов, к слову, был заместителем руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по РТ, когда это ведомство возглавлял Александр Груничев.



Татьяна Демина