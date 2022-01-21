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Первым заместителем председателя Госкомитета РТ по тарифам стала Лариса Хабибуллина

15:54, 21.01.2022
Первым заместителем председателя Госкомитета РТ по тарифам стала Лариса Хабибуллина
Фото: kt.tatarstan.ru

Первым заместителем председателя Госкомитета РТ по тарифам стала Лариса Хабибуллина. До этого она работала на должности заместителя главы этого же ведомства.

В Госкомитет РТ по тарифам Хабибуллина пришла еще в 2008 году. В сентябре 2019-го она приступила к обязанностям зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам. На эту должность ее назначили распоряжением Кабмина Татарстана.

В 2003-м Хабибуллина окончила Казанскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Экономика и управление на предприятии». После этого начала работать в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

Фото: kt.tatarstan.ru

На сегодняшний день у председателя Госкомитета РТ по тарифам Александра Груничева два заместителя — Лилия Борисова и Сергей Павлов. Последний был назначен на эту должность в ноябре 2019-го. Павлов, к слову, был заместителем руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по РТ, когда это ведомство возглавлял Александр Груничев.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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