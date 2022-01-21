В дискуссию по выбору места для Соборной мечети Казани включилась общественность

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Ассоциация предпринимателей-мусульман России создала петицию в Сети за строительство Соборной мечети на берегу реки Казанки напротив Кремля, сообщили в Духовном управлении мусульман Татарстана.

— Обращаемся к обществу с призывом услышать нас, понять, что появление новой Соборной мечети на берегу Казанки напротив Кремля не ущемит ничьих прав, не оскорбит чувств верующих других конфессий, не принизит значимость иных религий. Напротив — это послужит индикатором социального благополучия и наилучшим образом скажется на качестве жизни миллионов жителей Казани и гостей столицы, — говорится в тексте петиции.

В Ассоциация предпринимателей-мусульман России считают, что берег Казанки — географически удобное место для строительства Соборной мечети, там хороший вид. Планируется, что здание мечети сможет вмещать около 10 тысяч верующих, отмечают в организации.

Закладку комплекса Соборной мечети в Казани приурочат к 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией — юбилейную дату празднуют в этом году. На прошлой неделе президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что выбрано примерное место для Соборной мечети — на берегу Казанки, противоположном Кремлю. При этом он уточнил, что это неокончательное решение и необходимо еще пройти согласительную процедуру.

После этого в интернете появилась петиция — жители столицы Татарстана негативно отнеслись к решению строить Соборную мечеть на берегу Казанки. Их основным аргументом был возможный вред экологии.

Как позже объяснила руководитель пресс-службы президента РТ, место для строительства Соборной мечети в Казани пока не определено, так как необходимо провести некоторые экспертизы. В их числе экологическая и градостроительная. На их проведении настаивает сам Минниханов.



— Все эти процедуру по всем разным вариантам участков, которые предлагали, пройдут, и только потом будет принято окончательное решение о точке и месте строительства, — объяснила Галимова.

О строительстве Соборной мечети в Казани говорят уже долго время. Высказывались самые разные предположения, где ее могут возвести. Осенью 2021-го источники «Реального времени» рассказали о том, что Соборную мечеть планируют строить на улице Сибгата Хакима, рядом с «Татнефть Ареной» и РК «Ривьера». Сообщалось, что масштабное культовое сооружение воздвигнут в акватории реки Казанки на намывном грунте. Высота минаретов Соборной мечети будет достигать 80 метров, что значительно выше башен «Кул Шарифа» (57 м), Центра семьи «Казан» (32 м) и соседнего колеса обозрения (65 м).



Дарья Акимова