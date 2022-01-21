Росреестр: в 2021 году доля электронной ипотеки возросла до 80%

В Росреестре подвели итоги взаимодействия с профессиональными участниками рынка недвижимости за 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказала замглавы Росреестра Елена Мартынова, благодаря комплексной работе, процесс взаимодействия с участниками рынка стал прозрачным и удобным. Например, возросли электронные услуги ведомства. Так, в 2021 году доля подобных заявлений составила 46%. Это на 15% больше, чем в 2020 году.

Кроме того, доля электронной ипотеки возросла до 80%. Это в 4 раза больше, чем показатели национального проекта «Жилье и городская среда».

Фото: Максим Платонов

Также с банками и застройщиками заключили более 130 соглашений о подключении к веб-сервисам ведомства. Благодаря им появляется возможность в онлайн-формате направлять на регистрацию договоры долевого участия и проводить другие регистрационные действия.

На прошлой неделе итоги работы в 2021 году подвело Управление Росреестра по Татарстану. Основной темой ежегодной коллегии стал многообещающий федеральный проект Росреестра по цифровизации всех пространственных данных в России, который должен навести порядок в сфере учета земли и объектов недвижимости, а также положить конец «безграничным участкам». Подробности — в материале «Реального времени».



Диана Жиленкова