Жители села Аняково поздравили знаменитого земляка Минтимера Шаймиева с юбилеем — видео
В селе Аняково Актанышского района Татарстана прошли праздничные мероприятия в честь дня рождения первого президента республики, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
В честь него поют песни, играют на любимом музыкальном инструменте. Школьники вместе с учителями поставили сценку о детстве первого президента республики.
В сентябре 2020 года в деревне Аняково Актанышского района состоялась церемония открытия бронзового бюста первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.
К юбилею первого президента республики «Реальное время» подготовило спецпроект. В нем собраны архивные кадры, цитаты и поздравления первых лиц Татарстана.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым