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Жители села Аняково поздравили знаменитого земляка Минтимера Шаймиева с юбилеем — видео

22:37, 20.01.2022
Жители села Аняково поздравили знаменитого земляка Минтимера Шаймиева с юбилеем — видео
Фото: realnoevremya.ru

В селе Аняково Актанышского района Татарстана прошли праздничные мероприятия в честь дня рождения первого президента республики, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В честь него поют песни, играют на любимом музыкальном инструменте. Школьники вместе с учителями поставили сценку о детстве первого президента республики.

В сентябре 2020 года в деревне Аняково Актанышского района состоялась церемония открытия бронзового бюста первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

К юбилею первого президента республики «Реальное время» подготовило спецпроект. В нем собраны архивные кадры, цитаты и поздравления первых лиц Татарстана.

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