«Ориентир для татарстанцев»: в Аняково открыли бюст первого президента республики

13:12, 26.08.2020 61 2
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  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru
  • tatarstan.ru

Сегодня в деревне Аняково Актанышского района состоялась церемония открытия бронзового бюста первого президента Татарстана, Героя Труда Российской Федерации, Государственного Советника РТ, полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Минтимера Шаймиева. В церемонии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин.


комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:15
    Красивые фотографии
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  • Анонимно 18:37
    Какая красивая деревня! Все бы такими были в Татарстане
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