«Ориентир для татарстанцев»: в Аняково открыли бюст первого президента республики

Сегодня в деревне Аняково Актанышского района состоялась церемония открытия бронзового бюста первого президента Татарстана, Героя Труда Российской Федерации, Государственного Советника РТ, полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Минтимера Шаймиева. В церемонии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин.
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