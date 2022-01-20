Главы ЮНЕСКО и Эрмитажа поздравили Шаймиева с юбилеем

Фото: Максим Платонов (архив)

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, бывший гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский направили свои поздравления первому президенту Татарстана и Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву с 85-летием.



Также с юбилеем его поздравили Татарский государственный академический театр им. Г. Камала и Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина.

К юбилею первого президента республики «Реальное время» подготовило спецпроект. В нем собраны архивные кадры, цитаты и поздравления первых лиц Татарстана.

Татьяна Леухина