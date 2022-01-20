В двух районах Казани зафиксировали превышение концентрации фенола и формальдегида

В Казани зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида в воздухе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга на сайте Гидрометцентра РТ.

На ПНЗ №8 (санаторий «Казанский») фенол зафиксировали на уровне 0,01 мг/куб. метр, что равно предельной допустимой концентрации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На ПНЗ №7 на Декабристов, 183 зарегистрировали превышение формальдегида на уровне 0,07 мг/куб. метр при норме в 0,05 мг/куб. метр.

Данные мониторинга приведены за 13.00 19 января — 7.00 20 января.

Вчера в Казани зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации фенола в воздухе на ПНЗ №8.

Татьяна Леухина