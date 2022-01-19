Новости происшествий

17:34 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В воздухе Казани зафиксировали повышенную концентрацию фенола

16:39, 19.01.2022
В воздухе Казани зафиксировали повышенную концентрацию фенола
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации фенола в воздухе. Данные мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра РТ.

Пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №8 (санаторий «Казанский») зарегистрировал фенол на уровне 0,012 мг/куб. метр. Предельно допустимая концентрация составляет 0,01 мг/куб. метр.

Данные мониторинга представлены за период наблюдения с 13.00 18 января по 07.00 19 января.

В этом месяце в Вахитовском и Авиастроительном районах Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Повышенный уровень загрязняющего вещества зарегистрировали ПНЗ №7 по ул. Декабристов, 183 и ПНЗ №3 по ул. Мартына Межлаука.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также