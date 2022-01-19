В воздухе Казани зафиксировали повышенную концентрацию фенола
В Казани зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации фенола в воздухе. Данные мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра РТ.
Пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №8 (санаторий «Казанский») зарегистрировал фенол на уровне 0,012 мг/куб. метр. Предельно допустимая концентрация составляет 0,01 мг/куб. метр.
Данные мониторинга представлены за период наблюдения с 13.00 18 января по 07.00 19 января.
В этом месяце в Вахитовском и Авиастроительном районах Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Повышенный уровень загрязняющего вещества зарегистрировали ПНЗ №7 по ул. Декабристов, 183 и ПНЗ №3 по ул. Мартына Межлаука.
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