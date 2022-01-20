КФУ поздравил Минтимера Шаймиева с юбилеем

Казанский федеральный университет поздравил своего почетного доктора, первого президента Татарстана и Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева с 85-летием.

В поздравлении отмечается, что работа Минтимера Шариповича в деле сохранения и возрождения культурного богатства Татарстан — отражение тех принципов, которые он неизменно отстаивал в своей работе: межнационального и межконфессионального согласия, права каждого народа на сбережение своей самобытности и важнейших общественных ценностей.

В КФУ напомнили, что Шаймиев внес вклад в развитие вуза. Благодаря его активной поддержке в 2010 году он получил статус федерального. Впоследствии КФУ стал участником специальной программы развития до 2019 года, это во многом предопределило в последующем возможность деятельного участия нашего университета в проекте 5-100, а затем и в программе «Приоритет-2030». Также при содействии первого президента Татарстана комплекс астрономических обсерваторий КФУ вошел в предварительный список ЮНЕСКО.

Фото: media.kpfu.ru

«Сегодня Татарстан продолжает динамично развиваться, опираясь на тот прочный фундамент, который в свое время заложил первый президент Татарстана. Новые поколения руководителей стремятся воплотить в своей практике те методы эффективного управления и достижения важных договоренностей в сложных ситуациях, которые неоднократно демонстрировал Минтимер Шаймиев», — говорится в сообщении вуза.



К юбилею первого президента республики «Реальное время» подготовило спецпроект. В нем собраны архивные кадры, цитаты и поздравления первых лиц Татарстана.



Сегодня Минтимера Шаймиева наградили высшим государственным орденом в РФ — орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Его вручили за выдающиеся заслуги перед государством.

Татьяна Леухина