Следком завершил расследование дела в отношении бывшего министра Абызова и его соучастников

Фото: Максим Платонов

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего министра по координации деятельности Открытого правительства Михаила Абызова и его 11 соучастников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.



Она сообщила, что следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направили с обвинительным заключением для передачи в суд.

Напомним, экс-министру и его соучастникам в зависимости от роли каждого инкриминируются создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в нем, мошенничество в особо крупном размере, легализация денег, полученных преступным путем, коммерческий подкуп и незаконное участие в предпринимательской деятельности.

Фото: realnoevremya.ru

В марте 2019 года Михаила Абызова задержали по обвинению в хищении 4 млрд рублей и создании преступного сообщества. Затем Генпрокуратура потребовала конфисковать у него 32 млрд рублей. Суд согласился с этим.

Дарья Акимова