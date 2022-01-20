Власти Челнов потратят на проведение выставок более 25 миллионов рублей из городского бюджета

Фото: Максим Платонов (архив)

Исполком Набережных Челнов ищет подрядчика, который провел бы ряд выставочных мероприятий. На эти цели готовы выделить более 25 миллионов рублей из городского бюджета.

Подрядчику планируется организовать и провести:



Камский промышленный форум — 2022;

выставку «Машиностроение. Металлообработка. Металлургия. Автопром. Автокомпоненты. Сварка, Энергетика Закамья. Нефть. Газ. Химия. Экология. Шины. Каучуки. РТИ»;

выставку «Промышленность и кадры. Образование и карьера — 2022»;

выставку «Промышленная кооперация. Малый и средний бизнес»;

выставку «Леспром. Деревообработка. Мебель — 2022»;

выставку-форум «Строй-Экспо-Татарстан. Строительство. Инженерные сети. Ремонт. Архитектура. Дизайн. Благоустройство территорий. Ландшафтный дизайн. Питомники — 2022»;

Всероссийский слет моделистов — 2022. Выставка моделей.

Мероприятия должны проходить в выставочном павильоне площадью не менее 1 000 кв. м с прилегающей открытой выставочной площадью как минимум 1,1 тыс. кв. м, следует из документации на портале госзакупок. Комплексная услуга их аренды предоставляется на не менее чем 1 296 часов.

Фото: Максим Платонов (архив)

По окончании каждой выставки исполнитель должен предоставить исполкому Челнов итоговый отчет о проведенном мероприятии с информацией о достигнутых результатах, в том числе о количестве осуществленных деловых контактов по каждому участнику выставки, достигнутых соглашениях о сотрудничестве и подписанных контрактах, и пресс-релиз.

В Челнах на ремонт здания ДК «Родник» планируется потратить 188 млн рублей. В текущем году в нем установят сценическое оборудование, мебель и проведут благоустройство территории. Капремонт проходит в рамках программы капитального ремонта объектов культуры.

Татьяна Демина