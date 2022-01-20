Власти Челнов потратят на проведение выставок более 25 миллионов рублей из городского бюджета
Исполком Набережных Челнов ищет подрядчика, который провел бы ряд выставочных мероприятий. На эти цели готовы выделить более 25 миллионов рублей из городского бюджета.
Подрядчику планируется организовать и провести:
- Камский промышленный форум — 2022;
- выставку «Машиностроение. Металлообработка. Металлургия. Автопром. Автокомпоненты. Сварка, Энергетика Закамья. Нефть. Газ. Химия. Экология. Шины. Каучуки. РТИ»;
- выставку «Промышленность и кадры. Образование и карьера — 2022»;
- выставку «Промышленная кооперация. Малый и средний бизнес»;
- выставку «Леспром. Деревообработка. Мебель — 2022»;
- выставку-форум «Строй-Экспо-Татарстан. Строительство. Инженерные сети. Ремонт. Архитектура. Дизайн. Благоустройство территорий. Ландшафтный дизайн. Питомники — 2022»;
- Всероссийский слет моделистов — 2022. Выставка моделей.
Мероприятия должны проходить в выставочном павильоне площадью не менее 1 000 кв. м с прилегающей открытой выставочной площадью как минимум 1,1 тыс. кв. м, следует из документации на портале госзакупок. Комплексная услуга их аренды предоставляется на не менее чем 1 296 часов.
По окончании каждой выставки исполнитель должен предоставить исполкому Челнов итоговый отчет о проведенном мероприятии с информацией о достигнутых результатах, в том числе о количестве осуществленных деловых контактов по каждому участнику выставки, достигнутых соглашениях о сотрудничестве и подписанных контрактах, и пресс-релиз.
В Челнах на ремонт здания ДК «Родник» планируется потратить 188 млн рублей. В текущем году в нем установят сценическое оборудование, мебель и проведут благоустройство территории. Капремонт проходит в рамках программы капитального ремонта объектов культуры.
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